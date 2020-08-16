Сто тысяч человек собралось в центре Минска на митинг оппозиции
В других городах Белоруссии акции протеста собирают по десять тысяч участников.
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Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; Raptlytv; Instagram @yuristaveada
Тысячи белорусов со всей страны стягиваются в центр Минска на протестную акцию против итогов президентских выборов. По оценке корреспондента RT, к Стеле пришли более 100 тысяч человек.
Как сообщает белорусское издание TUT.BY, из-за огромного скопления людей в центре города пропадает мобильный интернет. Люди приходят к Стеле с флагами, в белых одеждах и с плакатами. Многие приезжают из окрестных городов.
Проходят митинги оппозиции и в других точках республики. Так, в Гомеле на акцию собрались не менее десяти тысяч человек. Не меньше участников собрали Витебск и Гродно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел в Минске митинг в поддержку Александра Лукашенко.
Митинги против итогов выборов президента Белоруссии проходят в республике уже неделю. Вначале они сопровождались стычками с милицией. В результате погибли два человека. Позже правоохранители стали идти навстречу протестующим и даже опускали щиты.
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