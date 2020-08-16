Сто тысяч человек собралось в центре Минска на митинг оппозиции

Тысячи белорусов со всей страны стягиваются в центр Минска на протестную акцию против итогов президентских выборов. По оценке корреспондента RT, к Стеле пришли более 100 тысяч человек.

Как сообщает белорусское издание TUT.BY, из-за огромного скопления людей в центре города пропадает мобильный интернет. Люди приходят к Стеле с флагами, в белых одеждах и с плакатами. Многие приезжают из окрестных городов.

Проходят митинги оппозиции и в других точках республики. Так, в Гомеле на акцию собрались не менее десяти тысяч человек. Не меньше участников собрали Витебск и Гродно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел в Минске митинг в поддержку Александра Лукашенко.

Митинги против итогов выборов президента Белоруссии проходят в республике уже неделю. Вначале они сопровождались стычками с милицией. В результате погибли два человека. Позже правоохранители стали идти навстречу протестующим и даже опускали щиты.