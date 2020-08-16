Дочь Нурсултана Назарбаева подтвердила смерть своего сына

Смерть внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 29-летнего Айсултана, подтвердила старшая дочь лидера нации Дарига Назарбаева. Ее комментарий опубликован на сайте фонда имени главы государства.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате», — написала дочь лидера Казахстана.

О смерти 29-летнего внука Назарбаева стало известно сегодня днем, 16 августа. По предварительным данным, он скончался от остановки сердца. Как пишут «Дни.ру», тело молодого человека было найдено в Лондоне. Он не дожил десять дней до своего 30-летия.

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