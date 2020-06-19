Депутат госсовета Чувашии прокомментировал смерть экс-главы региона Игнатьева

Смерть бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева прокомментировал депутат Государственного совета республики Константин Степанов. Он отметил, что для него новость о кончине политика стала неожиданностью. Хоть в работе у них имелись политические разногласия, Степанову жаль, что Игнатьев скончался так рано — в 58 лет.

«Человек, который обладал определенным опытом, наверное, еще должен был где-то появиться. Тем более в таком возрасте — 58 лет. Для многих людей — это такой возраст — рассвет политической карьеры. Конечно, такие новости неожиданные и печальные», — сказал Степанов.

Михаил Игнатьев умер в больнице, куда был госпитализирован в мае с коронавирусом. По информации 5-tv.ru, инфицированный COVID-19 Михаил Игнатьев скончался в НМИЦ имени Алмазова в Петербурге. Также у чиновника была диагностирована двусторонняя пневмония с большой площадью поражения легких. Он был в коме, и находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, в сознание не приходил. Ситуацию со здоровьем экс-главы Чувашии осложнили проблемы с сердцем. Точную причину смерти установят специалисты.

В конце мая 5-tv.ru сообщал о том, что бывший чиновник Михаил Игнатьев, уволенный со своего в связи с утратой доверия, был помещен в реанимацию. Его состояние оценивалось как критическое.

Владимир Путин 29 января подписал указ об отставке с поста руководителя Чувашской республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Президент подчеркнул, что поведение Игнатьева было лишено уважения к людям.

Причиной этому стали два инцидента с главой региона, вызвавшие общественный резонанс. Сначала Игнатьев извинялся за предложение «мочить» журналистов и блогеров, которые приезжая с разных регионов России «хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не зная о чем и о ком».

А точкой кипения сало поведение главы республики на вручении сотрудникам МЧС спецавтомобилей, при котором он заставил офицера подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. После этого Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия» и позднее снят с должности указом президента.