Митингующие в Минске уже дошли до Дома правительства на площади Независимости, где ранее днем выступал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По данным белорусского издания TUT.BY, на площади уже собралось много народу. Люди несут с собой флаги страны, а также плакаты с надписями: «Уволен, отдай портфель», «Тихановская — наш президент», «Уволен», «Нас — 97%».

Всего на митинге оппозиции собралось не менее 200 тысяч человек. Оценить масштаб протестной акции, которая возобновляется уже восьмой день подряд после подведения итогов выборов президента, можно по кадрам, снятым с квадрокоптера.

На митинге также была замечена соратница главной противницы Лукашенко Светланы Тихановской, Мария Колесникова. Сама Тихановская, которую вышедшие на улицы люди считают победителем президентской гонки, была вынуждена покинуть страну. Она утверждала, что приняла это решение сама, но многих насторожил тон, в котором она говорила на видеообращении. К тому же, она упомянула, что «дети — это самое важное, что есть в нашей жизни».

В это время в НАТО призвали Минск соблюдать право людей на мирные протесты. Сообщение об этом появилось на официальной странице альянса в Twitter.

Ранее 5-tv.ru показывал, как протестующие в Минске пустили «волну» и растянули огромный флаг.