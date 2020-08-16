Коронавирус подозревают у журналистов пула премьер-министра РФ

Коронавирусную инфекцию заподозрили у нескольких журналистов, которые входят в пул премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По информации «Известий», представителей СМИ, которые почувствовали недомогание, изолировали, их осмотрели врачи.

«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие», — рассказал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Сообщается, что корреспонденты, сопровождающие главу кабмина, сдавали несколько тестов — один в Москве, а остальные — практически ежедневно. Журналисты освещают поездку Михаила Мишустина на Дальний Восток с 12 по 18 августа. В настоящий момент глава правительства посещает Магадан.

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