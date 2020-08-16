Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19
Специалисты считают, что с нынешним видом коронавируса медики впервые столкнулись еще восемь лет назад.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Niaid-Rml, 5-tv.ru
Ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19, унесшего уже более 750 тысяч жизней по всей планете. По их версии, медики могли впервые столкнуться с этим типом коронавируса еще в 2012 году, более чем в полутора тысячах километрах от рынка в Ухани, который первоначально считался очагом появления новой инфекции.
Как пишет The Sun, тогда шесть горняков, в течение двух недель очищавших шахту в китайской провинции Юньнань от фекалий летучих мышей, заболели тяжелой формой пневмонии, трое из них скончались. По словам лечившего их врача, у пациентов наблюдались те же симптомы, что и у больных коронавирусом: высокая температура, сухой кашель и боли в конечностях. Лечили их так же: с помощью антибиотиков, антикоагулянтов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Все материалы по этому заболеванию были отправлены в знаменитую лабораторию в Ухане, где исследователи пришли к выводу, что его причиной стал коронавирус, похожий на возбудитель атипичной пневмонии у рыжих подковоносых летучих мышей.
Позже китайский медик описал этот случай в своей диссертации, которая теперь попалась на глаза вирусологу Джонатану Лэтэму и молекулярному биологу Эллисон Уилсон из некоммерческого проекта Bioscience Resource.
«Доказательства, которые он содержит, заставили нас пересмотреть все, что, как мы думали, мы знали о происхождении пандемии COVID-19», — цитирует издание ученых.
По мнению Лэтэма, коронавирус «почти наверняка ускользнул» из уханьской лаборатории, будучи уже адаптированным для людей в организме шахтеров.
Несколько месяцев назад, как сообщал 5-tv.ru, китайские ученые сами опровергли версию, что источником заражения людей COVID-19 был рынок в городе Ухань.
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