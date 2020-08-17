«Я не больная!» — Звезда Comedy Woman резко ответила на критику ее худобы

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Валентин Черников
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Надежда Сысоева заявила, что устала от хейтеров, называющих ее анорексичкой.

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Фото, видео: Instagram @inadenka, @rozhkova_vlada

Резидентка Comedy Woman Надежда Сысоева ответила на негативные комментарии пользователей Instagram о ее худобе. Участница телешоу выложила в микроблоге пост со скриншотами ответов под ее публикациями. В них звезду называли «набором костей», «дистрофичкой», «анорексичкой» и «уродкой».

В ответ на критику Сысоева призвала всех девушек, которые сталкиваются с той же проблемой, принять участие во флешмобе #ЯХУДАЯ. Снимки всех желающих Надежда собирается публиковать в своем аккаунте с целью показать, что она не одна такая, и что худоба не всегда говорит о болезненном состоянии человека.

Instagram @inadenka

«Это нормально — быть худой! Мне искренне надоело отвечать этим хэйтерам каждый день! Мне 36! Отстаньте! Я не больная!» — заявила юмористка.

В комментариях фолловеры поддержали Сысоеву и напомнили ее оппонентам о тренде на бодипозитив. Всех критикующих артистку ее сторонники назвали завистниками.

«Посмотрела все ваши фотографии. Я на фотографиях не увидела человека, страдающего от анорексии. Красивая, здоровая и стройная девушка;

«Особенно нравятся те, кто „хочет накормить“… Так возьмите и накормите»;

«Да просто зависть! Сколько толстых… быть худым непросто, а напасть легко!» — поддержали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезды Comedy Women Горбань и Сысоева приняли ванну с шампанским.

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