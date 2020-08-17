«Чулочки идут»: возлюбленный Бабкиной попал в больницу

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Валентин Черников
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Избранник певицы Евгений Гор показал фото из больничной палаты.

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Фото, видео: Instagram @ngbabkina, @evgeni_gor

Ухажер народной артистки Надежды Бабкиной Евгений Гор оказался в больнице. Певец выложил в Instagram снимок из палаты, показав собственные ноги в компрессионных чулках.

«Возможно, стоит попробовать пойти в или на балет», — подписал фото автор поста.

Instagram @evgeni_gor

Такие чулки часто применяются после хирургических операций во избежание тромбоза. Как объясняют врачи, в ответ на травму организм активно вырабатывает вещества, которые способствуют свертыванию крови. Кроме того, во время хирургического вмешательства замедляется ток крови. В совокупности это приводит к высокой вероятности образования тромбов в нижних конечностях. Компрессионные чулки улучшают микроциркуляцию, венозный и лимфатический отток.

Многие незнакомые с этим средством подписчики Гора удивилась при виде артиста в «балетном» одеянии. Но еще больше поклонников взволновал вопрос: как Евгений оказался на больничной койке. На него мужчина ответил в комментариях. По словам знаменитости, ему сделали операцию по исправлению носовой перегородки.

«Евгений, вы шутник. Ну, раз у вас есть место шуткам, значит идете на поправку»;

«Тебе даже эти чулочки идут, балерун»;

«Ноги, красивые, конечно, но давай, выздоравливай скорее», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что фотограф Пугачевой показал Бабкину без ботокса и подтяжек.

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