Фотограф Пугачевой показал Бабкину без ботокса и подтяжек
На эксклюзивных кадрах Романа Родина артистка предстала в неожиданном образе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya, Instagram @romanrodin1959
Звездный фотограф и личный биограф Аллы Пугачевой Роман Родин продолжает радовать публику необычными кадрами из 90-х годов. Зная, что поклонники обожают сравнивать селебрити «тогда» и «сейчас», он показал миру истинную внешность певицы Надежды Бабкиной.
На эксклюзивном кадре — голосистая артистка позирует вместе с некогда ведущим «Песни года» — актером Евгением Меньшовым. На Бабкиной — довольно скромное платье элегантного фасона, никаких колец и бриллиантов. Весь макияж — слегка подведенные карандашом глаза и, конечно, любимая алая помада. На лице — ни шрама от уколов ботокса и последствий вмешательства хирургов. Все здесь — естественная красота!
Впрочем, не только «истинное лицо» Надежды Бабкиной попало в объектив известного фотографа. Так, к примеру, недавно, Родин удивил подписчиков редким снимком Любови Успенской до пластических операций.
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