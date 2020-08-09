Фотограф Пугачевой показал Бабкину без ботокса и подтяжек

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Виктория Андреева
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На эксклюзивных кадрах Романа Родина артистка предстала в неожиданном образе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya, Instagram @romanrodin1959

Звездный фотограф и личный биограф Аллы Пугачевой Роман Родин продолжает радовать публику необычными кадрами из 90-х годов. Зная, что поклонники обожают сравнивать селебрити «тогда» и «сейчас», он показал миру истинную внешность певицы Надежды Бабкиной.

На эксклюзивном кадре — голосистая артистка позирует вместе с некогда ведущим «Песни года» — актером Евгением Меньшовым. На Бабкиной — довольно скромное платье элегантного фасона, никаких колец и бриллиантов. Весь макияж — слегка подведенные карандашом глаза и, конечно, любимая алая помада. На лице — ни шрама от уколов ботокса и последствий вмешательства хирургов. Все здесь — естественная красота!

Instagram @romanrodin1959

Впрочем, не только «истинное лицо» Надежды Бабкиной попало в объектив известного фотографа. Так, к примеру, недавно, Родин удивил подписчиков редким снимком Любови Успенской до пластических операций.

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