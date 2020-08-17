Трамп подумает о возможности помилования Сноудена
По мнению адвоката американца, обвиненного властями США в шпионаже, в отношении его подзащитного необходимо прекратить любое преследование.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jörg Carstensen, 5-tv.ru
Власти США могут помиловать Эдварда Сноудена.
Как заявил Дональд Трамп, он рассматривает этот вопрос и не исключает такую возможность. По словам главы Белого дома, многие американцы считают, что экс-сотрудника спецслужб преследуют незаконно.
О Сноудене мир узнал в 2013 году, когда он рассказал о методах слежки АНБ, которые прослушивали разговоры американцев и читали их переписку. Речь также шла и о нелегальной прослушке зарубежных лидеров. В США Сноудена обвинили в шпионаже.
Спасаясь от преследования, он скрылся в России. Адвокат экс-сотрудника АНБ Анатолий Кучерена подчеркнул, что речь должна идти не просто о помиловании, а о прекращении любых преследований. И заявил, что обсудит ситуацию с помилованием со своим подзащитным.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в РФ.
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