Трамп подумает о возможности помилования Сноудена

Эфирная новость 33

По мнению адвоката американца, обвиненного властями США в шпионаже, в отношении его подзащитного необходимо прекратить любое преследование.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jörg Carstensen, 5-tv.ru

Власти США могут помиловать Эдварда Сноудена.

Как заявил Дональд Трамп, он рассматривает этот вопрос и не исключает такую возможность. По словам главы Белого дома, многие американцы считают, что экс-сотрудника спецслужб преследуют незаконно.

О Сноудене мир узнал в 2013 году, когда он рассказал о методах слежки АНБ, которые прослушивали разговоры американцев и читали их переписку. Речь также шла и о нелегальной прослушке зарубежных лидеров. В США Сноудена обвинили в шпионаже.

Спасаясь от преследования, он скрылся в России. Адвокат экс-сотрудника АНБ Анатолий Кучерена подчеркнул, что речь должна идти не просто о помиловании, а о прекращении любых преследований. И заявил, что обсудит ситуацию с помилованием со своим подзащитным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в РФ.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:40
Японский танкер, севший на мель у берегов Маврикия, раскололся надвое — видео
9:35
Пушков назвал причину вероятного поражения Лукашенко
9:29
Как девочка! Мать пятерых детей Водянова в купальнике похвасталась идеальной фигурой
9:20
Один человек погиб в результате стрельбы на западе Москвы
9:16
Трамп подумает о возможности помилования Сноудена
9:07
Очевидцы сообщают о стрельбе с жертвами на западе Москвы

Сейчас читают

Не избежала пластики. Как с годами менялась внешность Валентины Легкоступовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок