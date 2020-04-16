Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в РФ на три года. Об этом сообщил адвокат спецагента Анатолий Кучерена.

«Да, на днях мы подали документы на продление вида на жительство еще на три года. Надеемся, что решение будет принято положительное», — цитирует Анатолия Кучерену ТАСС.

Представитель Эдварда Сноудена подчеркнул, что вопрос получения его доверителем российского гражданства в настоящее время не поднимался.

Бывший американский спецагент впервые заявил о желании продлить вид на жительство в России еще в начале февраля 2020 года. Эдвард Сноуден отмечал, что не планирует уезжать из РФ, и намерен продолжать работать.

Несмотря на это, американский специалист в ноябре 2019 отозвался о своем пребывании в России как о ссылке и выразил сожаление, что уже не сможет когда-либо вернуться в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сноуден пожаловался на свою жизнь в России.