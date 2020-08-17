«Кладбище затонувших кораблей»: глава кабмина РФ оценил состояние рыбного терминала в Магадане

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Михаил Мишустин поддержал предложение о передаче причалов из федерального управления в ведение региона.

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Фото, видео: РИА / Дмитрий Астахов; 5-tv.ru

В рамках рабочей поездки на Дальний Восток премьер Михаил Мишустин прилетел в Магадан.

Из аэропорта глава кабмина отправился в рыбный терминал Магаданского морского порта. Премьер поддержал предложение о передаче причалов из федерального ведения в региональное для более эффективного управления.

При этом Мишустин отметил, что в первую очередь необходимо провести инвентаризацию объекта. Сейчас же, по его словам, терминал представляет собой «кладбище затонувших кораблей». Причина — низкий уровень управления портом.

«Мы это решение предварительно приняли, обещаю, что мы его оформим, и соответственно надеюсь, что все быстро случится, а вы в ближайшем будущем покажете нам отличный пример того, как сделать можно сделать инфраструктуру безопасную для тех, кто будет работать», — сказал премьер-министр РФ.

В ближайшие часы Михаил Мишустин посетит социальные и производственные объекты Магадана. Вечером премьер вылетит в Благовещенск, где у него запланирован целый ряд рабочих мероприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Мишустин поручил газифицировать регионы Дальнего Востока.

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