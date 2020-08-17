Как ученых, создавших вакцину от COVID-19, пытались переманить на Запад

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О неудавшихся попытках привлечь российских светил науки к работе за границей рассказали в исследовательском центре имени Гамалеи.

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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Западные страны пытаются переманить российских ученых, которые создали вакцину от коронавируса. Об этом заявило руководство исследовательского центра имени Гамалеи.

Там отметили, что нынешнему составу ученых сейчас позавидовал бы любой американский или европейский университет. Ранее стало известно, что распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство. Постановление подписал Михаил Мишустин.

Поставки препарата в регионы будет контролировать Минздрав. Это позволит избежать дефицита. Как заявили в центре имени Гамалеи, массовая вакцинация в России начнется примерно через месяц, после того, как будет произведено необходимое количество препарата и вакцина пройдет третий пострегистрационный этап исследования. В нем примут участие около тридцати тысяч москвичей.

Это люди из группы риска: врачи, учителя и люди старше 60 лет. Фактически, говорят ученые, это будет первая массовая вакцинация. Пострегистрационные клинические испытания вакцины планируют начать через неделю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19.

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