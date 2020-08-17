Назван самый вредный продукт для почек
По словам нефролога Людмилы Артюхиной, болезненных симптомов при заболевании очищающего кровь органа, как правило, нет.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Какие новые дополнительные выплаты положены пенсионерам в 2020 году?
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins, uwe umstätter, Jochen Tack, Michaela Begsteiger; РИА Новости / Артур Лебедев; ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Известия / Татьяна Полевая
Врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина в эфире «Говорит Москва» назвала самый вредный продукт для почек. По словам специалиста, чтобы поддерживать очищающий кровь орган в здоровом состоянии, необходимо употреблять как можно меньше соли.
«Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль. В нашем социуме идет чрезмерное потребление поваренной соли, потому что очень много фастфуда и полуфабрикатов, много гастрономических продуктов, в которые щедро кладется соль. Плюс еще у людей высокий порог солевой восприимчивости», — сказала врач-нефролог.
Людмила Артюхина отметила, что при проблемах с почками, как правило, отсутствуют болезненные симптомы. Именно по этой причине большинство россиян госпитализируется уже на серьезной стадии заболевания. Пациенты в этот момент могут испытывать слабость, повышенную утомляемость, отеки при ходьбе.
«Может быть артериальная гипертензия. Даже заболевание почек может манифестировать именно артериальная гипертензия. И почки могут от артериальной гипертензии страдать, и проявляться заболевание почек может артериальной гипертонией», — сказала Людмила Артюхина.
Врач обратила внимание россиян, что при появлении вышеуказанных признаков недомогания необходимо пройти обследование.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как хлопковая одежда может защитить от коронавируса.
Читайте также
82%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?