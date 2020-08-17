Видео: Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края
Около 90% всех обращений, поступающих в правительство региона, так или иначе касались медицины.
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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Администрации Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил о смене руководства региональным министерством здравоохранения. В отставку он отправил Александра Витько, заменив его на Евгения Никонова, сообщает РИА Новости.
Кадровые перестановки были сделаны после внезапной проверки Дегтяревым поликлиники № 8 в поселке имени Горького. Врио губернатора выявил там множественные нарушения, свидетельствующие о проблемах местной системы здравоохранения. Вину он возложил лично на главу минздрава Александра Витько, занимавшего данный пост с 2007 года.
«Мной принято решение о назначении на должность министра здравоохранения Хабаровского края заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Никонова Евгения Леонидовича, — сказал Дегтярев. — А полномочия Александра Валентиновича Витько прекращаются».
По данным властей, порядка 90% поступающих от населения обращений касаются медицинского обслуживания.
«Много интересного я увидел, и не в первый раз, — сообщил на аппаратном совещании Дегтярев. — У меня слов нет».
Оказалось, что в поликлинике перестали проверять температуру на входе, несмотря на действующее в регионе распоряжение, существует проблема очередей. Чтобы попасть к профильным специалистам, уходят месяцы. Людям приходится лично приходить за анализами, потому что до сих пор не внедрена возможность получать некоторые результаты исследований посредством интернета.
«У нас и так проблемы с коронавирусной инфекцией, социальная дистанция не соблюдается, а мы еще и повышаем поток пациентов, — посетовал Дегтярев. — Охрана злобная. Это ужасно, как они разговаривают с людьми пожилого возраста».
Дегтярев поручил аппарату подготовить соответствующие документы в течение суток после окончания совещания. Также стало известно, что Никонов будет совмещать новую должность со старой.
Михаил Дегтярев исполняет обязанности главы Хабаровского края с 20 июля, вместо арестованного ранее губернатора Сергея Фургала. За неполный месяц Дегтярев успел сменить первого зампреда правительства края, переназначил ряд чиновников и освободил от должности еще нескольких человек.
Ранее 5-tv.ru писал про мнение Михаила Дегтярева о перелетах госслужащих бизнес-классом.
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