Очевидцы сообщают о стрельбе с жертвами на западе Москвы.

По предварительной информации, произошел конфликт между водителем и дорожными рабочими.

Как сообщает Telegram-канал «МК», мужчина обвинил рабочих в том, что из-за них он поцарапал во дворе свою машину. После перепалки произошел выстрел. Кто стрелял неизвестно.

Один человек, предварительно, был убит на месте, второй госпитализирован с пулевым ранением.

Информация о происшествии уточняется.