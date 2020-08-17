Очевидцы сообщают о стрельбе с жертвами на западе Москвы
По предварительной информации, произошел конфликт между водителем и дорожными рабочими.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Очевидцы сообщают о стрельбе с жертвами на западе Москвы.
По предварительной информации, произошел конфликт между водителем и дорожными рабочими.
Как сообщает Telegram-канал «МК», мужчина обвинил рабочих в том, что из-за них он поцарапал во дворе свою машину. После перепалки произошел выстрел. Кто стрелял неизвестно.
Один человек, предварительно, был убит на месте, второй госпитализирован с пулевым ранением.
Информация о происшествии уточняется.
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