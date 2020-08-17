О выборах не знали: что рассказали россияне о задержании в Белоруссии
Их рассказ подтвердил, озвученную российскими компетентными ведомствами версию о том, как было подстроено их задержание в санатории под Минском.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Россияне, которых задержали в конце июня в Белоруссии и недавно передали Москве, впервые рассказали журналистам, что на самом деле произошло в Минске.
Их рассказ подтверждает версию, которую сразу же высказали в российских компетентных ведомствах. Россиян использовали в провокационных целях украинские силовики. Якобы группа наших сограждан прибыла в Белоруссию, чтобы устроить беспорядки во время выборов. О том, что в республике проходят выборы россияне даже не знали:
«Выборы, что в Белоруссии узнал по приезду. Да и все ребята тоже, когда пошли в магазин — висит плакат, что будут выборы президента 9 августа. Политическими моментами не интересовались, потому что для нас это была просто транзитная страна».
Благодаря полученной от российской стороны информации, белорусские спецслужбы во всем разобрались и наших соотечественников отпустили. Инцидент на дальнейшее развитие российско-белорусских отношений не повлиял.
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