«Спасибо за сынишку!» — Глеб Матвейчук забрал из роддома жену с ребенком
Певец стал отцом во второй раз. Год назад жена Елена уже подарила ему дочь Алису.
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Фото, видео: Instagram @glebmatveychuk
Актер и певец Глеб Матвейчук приехал на выписку из роддома своей жены Елены. Девушка подарила Матвейчуку сына, которого решено было назвать Александром. Радостным событием певец поделился в своем микроблоге Instagram.
На снимке счастливый отец держит новорожденного сына. Рядом, на фоне декорации с цветами, стоит его жена с годовалой Алисой на руках.
«Светлая радость во всех смыслах пришла в дом!» — подписал публикацию Матвейчук.
Фанаты поспешили поздравить певца с пополнением в семействе и пожелать малышку крепкого здоровья.
«Растите большими!»;
«Поздравляем. Мира и счастья вашей семье»;
«Малышу богатырского здоровья. Пусть радует родителей», — писали фолловеры.
К поздравлениям пары подключились и некоторые российские знаменитости. Певица Алсу, например, пожелала крепкого здоровья всей семье музыканта. Денис Клявер кратко заключил «Ура!».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах развода Глеба Матвейчука и Анастасии Макеевой.
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