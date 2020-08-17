«Спасибо за сынишку!» — Глеб Матвейчук забрал из роддома жену с ребенком

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Татьяна Меркер
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Певец стал отцом во второй раз. Год назад жена Елена уже подарила ему дочь Алису.

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Фото, видео: Instagram @glebmatveychuk

Актер и певец Глеб Матвейчук приехал на выписку из роддома своей жены Елены. Девушка подарила Матвейчуку сына, которого решено было назвать Александром. Радостным событием певец поделился в своем микроблоге Instagram.

На снимке счастливый отец держит новорожденного сына. Рядом, на фоне декорации с цветами, стоит его жена с годовалой Алисой на руках.

«Светлая радость во всех смыслах пришла в дом!» — подписал публикацию Матвейчук.

Instagram @glebmatveychuk

Фанаты поспешили поздравить певца с пополнением в семействе и пожелать малышку крепкого здоровья.

«Растите большими!»;

«Поздравляем. Мира и счастья вашей семье»;

«Малышу богатырского здоровья. Пусть радует родителей», — писали фолловеры.

К поздравлениям пары подключились и некоторые российские знаменитости. Певица Алсу, например, пожелала крепкого здоровья всей семье музыканта. Денис Клявер кратко заключил «Ура!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах развода Глеба Матвейчука и Анастасии Макеевой.

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