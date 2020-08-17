«Других выборов не будет» — Лукашенко категорично ответил рабочим и улетел с МЗКТ
Президент Белоруссии приехал на минское предприятие для встречи с рабочими, однако диалога не получилось.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Telegram @tut.by
Президент Белоруссии покинул Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) после короткой встречи с рабочими на территории предприятия.
«Уходи!» — так встретили главу республики сотрудники МЗКТ.
«Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — резюмировал Лукашенко. Его слова приводит Tut.by в своем Telegram-канале.
Кроме того, президент подчеркнул, что если произойдут перевыборы, то не будет больше никаких предприятий, которые «будут уничтожены за полгода». После этого белорусский лидер сел в свой вертолет и покинул предприятие.
Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не допустит перевыборов в стране, так как инициатива исходит от провокаторов из других стран, которые стремятся развалить республики и направили для этого в Минск своих «кукловодов».
Как сообщал ране 5-tv.ru, на встречу с работниками МЗКТ президент Белоруссии приехал со своим младшим сыном Николаем. В ходе беседы с узкой группой представителей он признал, что в республике была искусственная занятость населения. Лукашенко подчеркнул, что таким образом он не позволял все эти годы, чтобы «людей выбросили на улицу», а теперь — если кто-то не хочет работать, то «мы их заставить не можем».
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