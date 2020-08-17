Пресс-служба Лукашенко опровергла, что он покинул МЗКТ
Президент Белоруссии встретился с рабочими завода, однако диалог не сложился и они прокричали «Уходи!».
Фото: Globallookpress / Kremlin Pool
Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко опровергла, что он покинул Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) после встречи с рабочими. По их глава республики в настоящее время ходит по цехам и разговаривает с работниками на местах. Сообщает Sputnik Беларусь.
Ранее сообщалось, то Лукашенко вышел на сцену перед рабочими МЗКТ, однако диалог не сложился. Речь президента была встречена криками «Уходи!» После чего белорусский лидер заявил, что перевыборов не будет и ушел со сцены, предложив оставшимся продолжить кричать.
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