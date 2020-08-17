Кто приглашен на свадьбу «звезды дискотек 90-х» Романа Жукова?

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Василий Заика
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Торжественное бракосочетание артиста и модели Ольги Илларионовой состоится 21 августа в Подмосковье.

Кто приглашен на свадьбу «звезды дискотек 90-х» Романа Жукова?

Фото: Instagram @olgaillarionova_official

5-tv.ru стал известен список гостей на предстоящей свадьбе «звезды дискотек 90-х» Романа Жукова и модели Ольги Илларионовой. Как сообщил представитель знаменитости Эдуард Демидов, торжество состоится 21 августа в одном из ресторанных комплексов в Подмосковье.

Поздравлять жениха и невесту станут не менее известные коллеги по эстрадному цеху. В частности, на свадьбу придут «король гламура» Сергей Зверев, певец Шура, лидер группы «Сладкий сон» Сергей Васюта, исполнители: Азиза, Марина Хлебникова, Вадим Казаченко, Сергей Чумаков, Александр Айвазов и другие.

Отмечается, что торжество будет закрытым от посторонних глаз. Максимальное количество гостей, которое предусмотрели виновники торжества, порядка 100 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многодетный Рома Жуков снова собрался жениться.

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