Беспощадная красота: Какой макияж делали актрисам советских фильмов?

Во времена СССР не существовало профессии визажист, а были гримеры. Но «разгуляться» на лицах актрис они не могли из-за небольшого выбора косметики. Набор профессиональной косметички мало чем отличался от того, что имели простые советские гражданки. Ресницы красили тушью «Ленинградская» с помощью неудобной щеточки, от чего они слипались, а разделяли их иголкой. Цветов помады было немного, а остатки на дне тюбика бережно выковыривали спичкой с ватой на конце.

Гримеры корректировали тон лица актрис с помощью тонального крема «Балет», а припудривали пудрой L.Louis Philippe, которая стоила 50—60 рублей. Женщины со связями могли достать и Chanel. Ходовые цвета теней для век во время СССР — это синий и зеленый. Как выглядел макияж в советских фильмах, рассказывает 5-tv.ru.

Нина из фильма »Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Наталья Варлей в роли Нины в к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967-й. Фото: Kinopoisk.ru

Под спортсменку, комсомолку и просто красавицу Наталью Варлей гримировали так, чтобы макияж был незаметен. Актрисе сделали стрелки с затемнением под нижним рядом ресниц и нанесли румяна. Губы Варлей красили помадой под натуральный оттенок, но скорее всего, у гримеров в 60-х просто не было большого выбора.

Катерина и Людмила из фильма «Москва слезам не верит»

Вера Алентова в роли Катерины и Ирина Муравьева в роли Людмилы в к/ф «Москва слезам не верит», 1979-й. Фото: Kinopoisk.ru

Макияж у актрис фильма «Москва слезам не верит» практически незаметен, но в некоторых сценах его все-таки можно разглядеть. Гримеры старались подчеркнуть красоту Веры Алентовой, Ирины Муравьевой и Раисы Рязановой с помощью теней серо-голубого оттенка и светло-оранжевой помады.

Подружка режиссера и Зинаида из «Иван Васильевич меняет профессию»

Наталья Кустинская в роли подружка режиссера и Наталья Селезнева в роли Зинаиды в к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», 1973-й. Фото: Kinopoisk.ru

Главными красотками комедии Гайдая были Наталья Кустинская и Наталья Селезнева. На лицах актрисах можно заметить все содержимое косметичек советских гримеров: и голубые тени, и розовая помада в стиле Барби, и даже румяна. Сейчас такой макияж выглядит нелепо, а в начале 70-х был на пике моды.

Людмила Прокофьевна и другие женщины фильма «Служебный роман»

Алиса Фрейндлих в роли Людмилы Прокофьевной в к/ф «Служебный роман», 1977-й. Фото: YouTube.com

Помните, как главный герой фильма Новосельцев рассказывал о том, что каждое утро в отделе статистики происходит настоящий ритуал красоты? Работницы предприятия наводили красоту и только потом приступали к своим обязанностям. В «Служебном романе» можно увидеть большую часть косметики, которая тогда существовала в СССР: голубые тени, тушь в брикете и оранжевая помада. Но на веках некоторых актрис можно было уже заметить макияж глаз с акцентом в уголках, а Верочка учила Мымру выщипывать брови, чтобы они были «как ниточки».

Аленушка из фильма «Чародеи»

Александра Яковлева в роли Аленушки в к/ф «Чародеи», 1982-й. Фото: Kinopoisk.ru

Фантастическая комедия вышла во времена перестройки, тогда у гримеров, появился выбор в плане косметики. Доказательство тому — макияж Александры Яковлевой в «Чародеях»: кроме голубых теней, на веках актрисы появились фиолетовые и накладные ресницы.

Таня и Зина из фильма «Интердевочка»

Елена Яковлева в роли Тани и Любовь Полищук в роли Зинаиды в к/ф «Интердевочка», 1989-й. Фото: Kinopoisk.ru

Еще один смелый продукт перестройки о жизни ленинградских ночных бабочек. В фильме снялись Елена Яковлева, Любовь Полищук, Ингеборга Дапкунайте и Ирина Розанова. Актрисам делали очень яркий и вульгарный макияж, который подчеркивал не только их род деятельности, но и возможности: имея валюту на руках и связи в виде иностранных клиентов, героини фильма могли позволить себе разнообразную косметику. В «Интердевочке» можно заметить яркие румяна, помады, сложный макияж глаз и даже намек на контурирование овала лица.