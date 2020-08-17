«Клуб 54»: Российские звезды, ушедшие из жизни в том же возрасте, что и Легкоступова

14 августа российскую публику потрясла весть о трагической смерти известной певицы, исполнительницы хита 1980-х «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой. Она скончалась в московской клинике, куда поступила несколькими днями ранее с тяжелой черепно-мозговой травмой, так и не придя в сознание.

Обстоятельства смерти сейчас проверяет Следственный комитет. Муж артистки, с которым она обвенчалась буквально месяц назад, утверждает, что Валентина ударилась головой, упав в ванной. Дети и многие знакомые певицы в этой версии сомневаются. Дочь Легкоступовой Анетта Бриль рассказала, что застала мать и ее мужа в состоянии сильного алкогольного опьянения и отвезла в наркологическую клинику, откуда потом госпитализировали певицу. Операция не спасла артистке жизнь, она умерла через несколько дней в возрасте 54 лет.

Часто можно услышать о «проклятии» числа 27. Появилось даже такое понятие как «Клуб 27», куда внесли имена известных, талантливых музыкантов, скончавшихся в возрасте 27 лет на взлете карьеры. Между тем, как выясняется, цифра 54 стала роковой не только для Валентины Легкоступовой, но и для многих известных советских и российских артистов. 5-tv.ru вспомнил их имена.

Александр Числов

Почти год назад, 29 августа 2019 года скончался актер Александр Числов, запомнившийся публике огромным количеством ярких эпизодических ролей в таких картинах, как «Человек из будущего» и «Сто дней до приказа», «Роковые яйца», «Любить по-русски» и многих других. За свою карьеру он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Как рассказал друг и режиссер артиста Хусейн Эркенов, много лет Числов боролся со СПИДом. Умер он в возрасте 54 лет, непосредственной причиной смерти стала пневмония.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Евгений Осин

17 ноября 2018 года остановилось сердце популярнейшего в конце прошлого века певца, исполнителя песни «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина. Когда-то он гастролировал по всей стране, собирая полные залы поклонников. Но последние годы провел в одиночестве, борясь с алкогольной зависимостью и изредка появляясь на ток-шоу.

Globallookpress \ Anatoly Lomokhov

Александр Абдулов

Народного артиста РСФСР Александра Абдулова не стало 3 января 2008 года. Он умер в 54 года от рака, который был обнаружен слишком поздно. Его смерть по-настоящему потрясла всю страну — это был один из популярнейших артистов театра и кино в Советском Союзе, а позже — в России. Фильмы с его участием, такие как «Обыкновенное чудо», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная», «Формула любви», «Убить дракона» и многие другие, зрители смотрят и пересматривают дыхание уже не один десяток лет.

Globallookpress \ Igor Gnevashev

Лариса Белогурова

В возрасте 54 лет ушла из жизни актриса Лариса Белогурова, снявшаяся в главной роли вместе с Александром Абдуловым в фильме «Гений». Она также запомнилась публике по фильмам «Вольный ветер», «Еще одна ночь Шахерезады» и «Остров погибших кораблей». Однако в 90-е годы прошлого века актриса неожиданно исчезла с экранов. Из-за отсутствия стоящих ролей Белогурова решила оставить актерскую профессию и устроилась на работу в торговую фирму. В 2002 году врачи обнаружили у Ларисы злокачественную опухоль. Борьба за жизнь продолжалась более 10 лет, но в 2015 году болезнь, к сожалению, победила…

РИА Новости

Александр Хочинский

Всего 54 года отвела судьба популярному некогда актеру и барду, народному артисту РФ Александру Хочинскому. В кино он сыграл не так много ролей, но запомнился публике по фильму «Бумбараш». Именно он исполнял в нем песню «Журавль по небу летит» и «Марш четвертой роты» вместе с Валерием Золотухиным. Он также играл в картинах «В огне брода нет», «Строговы», «Женщина, которая поет», «Странные мужчины Семеновой Екатерины» и других. Песни и романсы в исполнении Хочинского звучали в фильмах «Эскадрон гусар летучих», «Тень» и не только в них. Актер умер 11 апреля 1998 года от внезапной остановки сердца.

РИА Новости / Спектор

Андрей Арсеньевич Тарковский

54 года провел на Земле кинорежиссер и сценарист, фильмы которого вошли в списки лучших кинопроизведений всех времен и народов, Андрей Тарковский. Мастер умер в Париже 29 декабря 1986 года от рака и похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, рядом с другими знаменитыми выходцами из России. После Тарковского остались фильмы, признанные шедеврами мирового кинематографа: «Андрей Рублев», «Солярис», «Иваново детство», «Сталкер», «Зеркало», «Ностальгия» и другие картины.

Кадр из фильма «Андрей Тарковский»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о российских знаменитостях, скончавшихся при странных обстоятельтвах.