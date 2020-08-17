Лукашенко заявил, что оппозиция отказалась пересчитывать голоса на выборах

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Молодцова Анна
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По словам переизбранного главы государства, протестующим нужны только новые выборы.

Лукашенко заявил, что оппозиция отказалась пересчитывать голоса на выборах

Фото: ТАСС / Петров Николай

Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об отказе оппозиции пересчитать голоса на выборах. Об этом он рассказал во время встречи с одним из рабочих на Минском заводе колесных тягачей (МКЗТ) 17 августа. По словам Лукашенко, оппозиции нужен вовсе не пересчет голосов, а новые выборы.

«Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: «Зачем? Давайте посчитаем». Пусть скажут: где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: «А уже не актуально считать. Это уже не актуально!» — «А что надо?» — «Новые выборы“», — заявил белорусский лидер, чьи слова передает канал СТВ.

В то же самое время в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии заявили, что никаких оснований для пересчета голосов по результатам президентских выборов нет.

Как отметили в ЦИК, повторный подсчет голосов избирателей осуществляется «при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых и территориальных комиссий», а также при иных нарушениях, сведений о которых получено не было.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Победителем стал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. За его главного конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей. Сразу после оглашения предварительных итогов начались акции протеста, которые переросли в стычки с силовиками. Чуть позже к митингующим присоединились работники забастовавших предприятий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко рассказал, при каких условиях передаст свои полномочия.

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