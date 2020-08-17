Белорусская оппозиция опубликовала состав совета по передаче власти

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской опубликовал состав координационного совета по передаче власти. В него вошли 35 человек, среди которых есть известные общественные деятели республики. Полный список доступен на странице доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой в Facebook.

«Основной состав Координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ. Сейчас обрабатываются заявки тех, кто в эти дни пишет новую страницу белорусской истории, в том числе делегатов наших крупнейших заводов», — сказано в сообщении.

В список вошли лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, представители штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, кроме того — журналисты, юристы, бизнесмены и другие публичные люди Белоруссии.

Ранее Светлана Тихановская, по официальным данным, занявшая второе место в президентской гонке, выразила готовность возглавить оппозиционное движение и стать национальным лидером республики. Как писал 5-tv.ru, об этом политик заявила в новом видеообращении к белорусам. Кроме того, стало известно, что переговоры с Тихановской провели власти Германии.

В Белоруссии с 9 августа, дня выборов президента республики, идут протесты. Люди не согласны с итогами голосования. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80% голосов избирателей. В минувшее воскресенье, 16 августа, прошел самый массовый митинг оппозиции, он собрал более 200 тысяч человек. В этот же день акцию в свою поддержку провел и Лукашенко — на нее пришло по официальным оценкам 65 тысяч человек. Позже глава Белоруссии встретился с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Его появление на предприятии встретили криками: «Уходи!». 5-tv.ru собрал самые яркие высказывания Лукашенко на этой встрече.