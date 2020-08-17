Сына экс-депутата Госдумы задержали в Кирове после погони — видео

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Светлана Александрова
Эксклюзив 34

Молодому человеку грозит наказание за нетрезвую езду, причем во встречном направлении. Сам депутат говорит, что в случившемся есть и его вина.

Фото, видео: www.globallookpress.com / w26; 5-tv; УГИБДД УМВД России по Кировской области

Сын экс-депутата Госдумы Сергея Доронина задержан в Кирове за езду в нетрезвом состоянии. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, это случилось в воскресенье, 16 августа. Полицейские попытались остановить автомобиль Toyota Land Cruiser, который двигался со слишком большой скоростью, однако водитель это требование не выполнил. Тогда началась погоня, в ходе которой буквально за пару минут молодой человек умудрился нарушить сразу несколько правил дорожного движения и создать угрозу жизни и здоровью других граждан. Видео преследования нарушителя оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Когда стражам порядка все-таки удалось остановить автомобиль, оказалось, что за рулем находился 23-летний Тимур Доронин, причем, как показала экспертиза, в состоянии алкогольного опьянения. Теперь за езду в нетрезвом виде нарушителю грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, на него составлены протоколы о еще нескольких административных нарушениях, включая езду во встречном направлении по улице с односторонним движением.

Отец задержанного не стал отмалчиваться и прокомментировал инцидент. Объяснения Сергея Доронина распространила пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия».

«Я бы мог попытаться замять эту ситуацию, но будет ли из этого толк и принесет ли это пользу нарушителю? Уверен, что нет. Каждый взрослый человек сам должен отвечать за свои поступки, нести ответственность, осознавать степень их опасности и последствий. Моя позиция всегда в этом вопросе была принципиальной: к такого рода правонарушениям нужно относится со всей строгостью, ведь машина является источником повышенной опасности. И такие правонарушения должны жестко пресекаться, а нарушителей нужно наказывать по всей строгости закона», — заявил экс-депутат.

В качестве оправдания своего наследника Доронин пояснил, что когда сын был маленьким, сам он «проводил на работе по 16-20 часов», и редко имел возможность бывать дома, а потому и его вина в случившимся тоже есть. Однако Сергей Доронин пообещал, что не будет предпринимать никаких усилий, чтобы смягчить наказание Тимуру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын дагестанского депутата устроил перестрелку в Махачкале.

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