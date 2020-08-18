РГО в честь юбилея покажет уникальные экспонаты из первых экспедиций — видео

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Здесь хранятся тысячи исторических артефактов, научных трудов и отчетов об исследованиях, которые копили последние 175 лет.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru

18 августа знаменательная дата для Русского географического общества. Оно было основано ровно 175 лет назад в Санкт-Петербурге по приказу императора Николая I.

За более чем полуторавековую историю, благодаря работе ученых РГО, было сделано немало исторических открытий. В честь юбилейной даты, общество готовится представить уникальные находки — экспонаты из самых первых экспедиций РГО.

Также будет дан залп из пушки Петропавловской крепости.

Кирилл Сергеев подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бесценные артефакты ХVIII века найдены на затонувшем корабле в Финском заливе.

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