РГО в честь юбилея покажет уникальные экспонаты из первых экспедиций — видео
Здесь хранятся тысячи исторических артефактов, научных трудов и отчетов об исследованиях, которые копили последние 175 лет.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru
18 августа знаменательная дата для Русского географического общества. Оно было основано ровно 175 лет назад в Санкт-Петербурге по приказу императора Николая I.
За более чем полуторавековую историю, благодаря работе ученых РГО, было сделано немало исторических открытий. В честь юбилейной даты, общество готовится представить уникальные находки — экспонаты из самых первых экспедиций РГО.
Также будет дан залп из пушки Петропавловской крепости.
Кирилл Сергеев подробнее.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бесценные артефакты ХVIII века найдены на затонувшем корабле в Финском заливе.
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