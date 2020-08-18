18 августа знаменательная дата для Русского географического общества. Оно было основано ровно 175 лет назад в Санкт-Петербурге по приказу императора Николая I.

За более чем полуторавековую историю, благодаря работе ученых РГО, было сделано немало исторических открытий. В честь юбилейной даты, общество готовится представить уникальные находки — экспонаты из самых первых экспедиций РГО.

Также будет дан залп из пушки Петропавловской крепости.

Кирилл Сергеев подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бесценные артефакты ХVIII века найдены на затонувшем корабле в Финском заливе.