Исполнитель хита Mrazish Азис стал брутальным мужчиной — фото

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Алина Потёмкина
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Узнать в плотном брюнете того гламурного блондина, который покорил сеть в 2011 году, довольно сложно.

Исполнитель хита Mrazish Азис стал брутальным мужчиной — фото

Фото: Instagram @azis_online_new; Twitter @AzisOfficial; YouTube / Diapason Records

Болгарский певец Васил Троянов Боянов, более известный как Азис, девять лет назад взорвал интернет своим провокационным клипом Mrazish — что переводится как «Ненавидишь». Тогда его запомнили эпатажным гламурным блондином с подкрашенными глазами и неестественно осветленной бородкой. Сегодня звезда сильно изменилась, из напомаженного мальчика превратившись в настоящего мужика, пишет издание StarHit.ru.

Instagram @azis_online_new; Twitter @AzisOfficial

Сегодняшний Васил разительно отличается от того певца, что будоражил интернет своими выходками. Теперь 42-летний артист носит шевелюру родного каштанового цвета и внушительную бороду. Кроме того, он прилично прибавил в весе — это дань моде на бодибилдинг. Правда, сам певец признает, что мышцы накачал не в спортзале.

«Мне сформировали и увеличили бицепсы специальным материалом на основе геля гиалуроновой кислоты. Всего лишь 30 минут вмешательства — и вы сэкономите годы труда в зале. Ни в коем случае не хочу преуменьшать результаты спортзала, наоборот! Тренировки очень важны и полезны, но у меня руки были самым слабым звеном, что бы я ни делал, они не росли», — рассказал Азис.

Эпатаж из жизни певца никуда не делся. Теперь он шокирует фанатов полуобнаженными фото в нижнем белье, а порой и вовсе предстает без него! О личной жизни артиста, правда, по-прежнему известно мало. В 2007 году у него родилась дочь Рая от фолк-певицы по имени Гала.

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