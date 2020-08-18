Названа доля россиян из разных регионов с иммунитетом к коронавирусу

Специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян из разных регионов с иммунитетом к коронавирусу. Согласно результатам исследования, защитную реакцию организма приобрели более 20% жителей Москвы, Петербурга, Татарстана, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, сообщает РИА Новости.

Надзорным ведомством в 23 регионах России было проведено свыше 65 тысяч тестов. В настоящий момент специалисты заканчивают проведение исследования еще в трех субъектах РФ. В этих территориях уже сделано девять тысяч тестов. В каждом регионе исследованию были подвергнуты порядка трех тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что установлена связь между резус-фактором и повышенным риском заразиться COVID-19.