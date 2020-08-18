Названа доля россиян из разных регионов с иммунитетом к коронавирусу

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Василий Заика
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Соответствующую оценку популяционной защитной реакции организма провели специалисты Роспотребнадзора.

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, Константин Кокошкин; www.globallookpress.com / David Oxberry, Komsomolskaya Pravda, Zamir Usmanov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян из разных регионов с иммунитетом к коронавирусу. Согласно результатам исследования, защитную реакцию организма приобрели более 20% жителей Москвы, Петербурга, Татарстана, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, сообщает РИА Новости.

Надзорным ведомством в 23 регионах России было проведено свыше 65 тысяч тестов. В настоящий момент специалисты заканчивают проведение исследования еще в трех субъектах РФ. В этих территориях уже сделано девять тысяч тестов. В каждом регионе исследованию были подвергнуты порядка трех тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что установлена связь между резус-фактором и повышенным риском заразиться COVID-19.

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