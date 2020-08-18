Названа доля россиян из разных регионов с иммунитетом к коронавирусу
Соответствующую оценку популяционной защитной реакции организма провели специалисты Роспотребнадзора.
Закрыть
Смотрите также:
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Всех на детектор лжи!» — финалистка «Битвы экстрасенсов» раскрыла тайны смерти Легкоступовой
Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, Константин Кокошкин; www.globallookpress.com / David Oxberry, Komsomolskaya Pravda, Zamir Usmanov
Специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян из разных регионов с иммунитетом к коронавирусу. Согласно результатам исследования, защитную реакцию организма приобрели более 20% жителей Москвы, Петербурга, Татарстана, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, сообщает РИА Новости.
Надзорным ведомством в 23 регионах России было проведено свыше 65 тысяч тестов. В настоящий момент специалисты заканчивают проведение исследования еще в трех субъектах РФ. В этих территориях уже сделано девять тысяч тестов. В каждом регионе исследованию были подвергнуты порядка трех тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что установлена связь между резус-фактором и повышенным риском заразиться COVID-19.
- 17 авг
- Число заразившихся коронавирусом артистов Мариинского театра возросло
- 17 авг
- Что делать, если коронавирус застал в путешествии?
- 17 авг
- В правительстве РФ пообещали продлить стимулирующие выплаты медикам
- 16 авг
- Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19
- 14 авг
- «Правда глаза колет»: россияне поддержали Соседова в перепалке с Пригожиным
- 13 авг
- Любовь не туризм: влюбленные всего мира пытаются преодолеть закрытые границы
- 13 авг
- Чистый госдолг России вновь стал положительным
- 13 авг
- «Все хотят есть!» — певица Азиза озвучила, сколько денег ей нужно в месяц
- 12 авг
- Нарколог заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации
- 11 авг
- «Поражены больше 20% легких»: Рита Дакота рассказала о своем состоянии
Читайте также
82%
-0.25 86.47
0.06
Нашли ошибку?