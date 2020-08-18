Последний роман Майли Сайрус отбил у нее желание заниматься сексом

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Анастасия Шадская
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Разведенная певица после нескольких неудачных отношений разочаровалась в плотской любви.

Последний роман Майли Сайрус отбил у нее желание заниматься сексом

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Известной исполнительнице и актрисе Майли Сайрус всего 27 лет, но она успела повидать в жизни многое. Развод и последний неудачный роман оставили ее в смешанных чувствах. Она призналась фанатам, что секс кажется ей скучным занятием, пишет британская версия Metro.

Виной тому стал австралиец Коди Симпсон — также музыкант и популярный певец. Пара была вместе несколько месяцев, но в итоге, несмотря на парные татуировки, все же рассталась. С тех пор секс больше не привлекает Майли, как и разговоры о браке и детях. Ее возмущает, что всех интересует, когда она остепенится.

«Скольких мужчин постоянно спрашивают, когда они женятся и заведут детей? — колко заметила она. — Не думаю, что они испытывают столько давления, сколько женщины».

Первые серьезные отношения Сайрус были с будущим мужем, австралийским актером Лиамом Хемсвортом, братом знаменитого Криса Хемсворта. Они сошлись, когда ей было 16, неоднократно искали счастья на стороне, причем для Майли это были не только романы с мужчинами, но и эксперименты с женщинами. Спустя десять лет они сыграли свадьбу, но брак уберечь так и не удалось, пишет «Экспресс газета».

Сейчас Майли одна, Коди Симпсона предпочитает не вспоминать. А на волне полного отсутствия личной жизни призналась, что жалеет о разрыве с Хемсвортом.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Майли Сайрус рассталась с последним ухажером.

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