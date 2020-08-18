«Папшеринг»: Боярская показала, как Матвеев мастерски управляется с детьми
Актриса замужем за коллегой по цеху Максимом Матвеевым уже десять лет.
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Фото, видео: Instagram @lizavetabo
Жизнь звездной пары актеров Елизаветы Боярской и Максима Матвеева всегда пользовалась интересом у пользователей сети. Однако нельзя сказать, что наследница Михаила Боярского любит делиться подробностями своего домашнего времяпрепровождения. Поэтому новое фото в ее микроблоге в сети Instagram так пришлось фанатам по душе.
На опубликованном на миллионную аудиторию блога снимке можно увидеть «ловкость рук и никакого мошенничества» со стороны Максима Матвеева. Бойко балансируя садовой тачкой, в которой восседает их старший сын, он умудряется еще и нести в специальном устройстве на плечах их младшего ребенка.
«Папшеринг!» — пошутила Боярская, не забыв поставить хештеги #пападома и #папаприехал.
Появление таких меток вполне объяснимо — это лето в период пандемии коронавируса пара проводит порознь. Актриса с восьмилетним Андреем и полуторагодовалым Гришей — на даче, а Матвеев — на работе.
Поклонникам фото очень понравилось.
«Своя ноша не тянет»;
«Все дети любят кататься в тачках!»;
«Папа — лошадка»;
«Папамобиль крутой. Еще маму куда-то пристроить, и в поход», — написали они.
Некоторые заметили, что Матвеев напоминает им кого-то другого из-за ракурса на фото.
«Антонио Бандерас проездом…», — пошутили они.
Елизавета Боярская и Максим Матвеем поженились в 2010 году. До брака с актрисой Матвеев был около года женат на другой артистке Яне Сексте, но детей у пары не было. Из-за востребованности Матвеева в столице и привязанности Боярской к театру МДТ в Петербурге несколько лет супругам приходилось жить на два города.
Ранее 5-tv.ru писал об ответе Елизаветы Боярской на слухи про долг за элитную квартиру.
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