«Папшеринг»: Боярская показала, как Матвеев мастерски управляется с детьми

Жизнь звездной пары актеров Елизаветы Боярской и Максима Матвеева всегда пользовалась интересом у пользователей сети. Однако нельзя сказать, что наследница Михаила Боярского любит делиться подробностями своего домашнего времяпрепровождения. Поэтому новое фото в ее микроблоге в сети Instagram так пришлось фанатам по душе.

На опубликованном на миллионную аудиторию блога снимке можно увидеть «ловкость рук и никакого мошенничества» со стороны Максима Матвеева. Бойко балансируя садовой тачкой, в которой восседает их старший сын, он умудряется еще и нести в специальном устройстве на плечах их младшего ребенка.

«Папшеринг!» — пошутила Боярская, не забыв поставить хештеги #пападома и #папаприехал.

Появление таких меток вполне объяснимо — это лето в период пандемии коронавируса пара проводит порознь. Актриса с восьмилетним Андреем и полуторагодовалым Гришей — на даче, а Матвеев — на работе.

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Поклонникам фото очень понравилось.

«Своя ноша не тянет»;

«Все дети любят кататься в тачках!»;

«Папа — лошадка»;

«Папамобиль крутой. Еще маму куда-то пристроить, и в поход», — написали они.

Некоторые заметили, что Матвеев напоминает им кого-то другого из-за ракурса на фото.

«Антонио Бандерас проездом…», — пошутили они.

Елизавета Боярская и Максим Матвеем поженились в 2010 году. До брака с актрисой Матвеев был около года женат на другой артистке Яне Сексте, но детей у пары не было. Из-за востребованности Матвеева в столице и привязанности Боярской к театру МДТ в Петербурге несколько лет супругам приходилось жить на два города.

Ранее 5-tv.ru писал об ответе Елизаветы Боярской на слухи про долг за элитную квартиру.