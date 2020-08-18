Родственник поэта Бориса Пастернака трагически погиб в Москве

Советский поэт-песенник и сценарист телевизионного шоу «Бенефис» Борис Пургалин (настоящая фамилия Пастернак — Прим.ред.) трагически погиб в Москве на 85-м году жизни. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 18 августа на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА РФ на Ореховом бульваре.

Тело мужчины без признаков жизни было найдено под окнами одного из корпусов. Правоохранительные органы рассматривают несколько версий произошедшего, включая попытку свести счеты с жизнью. Другие обстоятельства устанавливаются.

Борис Пургалин в 1970-х годах работал редактором в музыкальной редакции Центрального телевидения. Вместе с Евгением Гинзбургом разработал и воплотил на экране идею музыкального шоу «Бенефис», где главным героем становился артист театра или кино. В титрах мастера развлекательного жанра подписывали псевдонимом, чтобы не допускать путаницы с русским поэтом-родственником.

В качестве поэта-песенника Борис Пургалин сотрудничал с Георгием Гараняном, Владимиром Пресняковым, Анатолием Кальварским и другими композиторами. Одна из самых известных песен на его стихи — «Самовар» в исполнении Николая Караченцова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдовец Легкоступовой озвучил последнюю просьбу певицы.