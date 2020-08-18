«Никто не бессмертен»: вдовец Легкоступовой озвучил последнюю просьбу певицы
Юрий Фирсов заявил, что покойная певица страдала от диких болей.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina, @alex.prof.foto
Родственники, друзья и миллионы поклонников продолжают скорбеть по безвременно ушедшей Валентине Легкоступовой. Ее последний муж Юрий Фирсов, не успев похоронить любимую жену, пришел на ток-шоу Андрея Малахова, чтобы ответить на обвинения в причастности к ее гибели. Когда аргументы в пользу того, что причиной смерти артистки стал несчастный случай, закончились, он рассказал о последней просьбе умершей. По его словам, Легкоступова просила кремировать ее после смерти. Якобы она признавалась ему в страшных болях, которые ее мучили.
«Валя просила, чтобы я лично развеял ее прах над Тенерифе с яхты. Клянусь вам в этом. Она все время говорила мне это — с момента наших первых встреч. Она говорила: „У меня такие дикие боли, если я умру — обязательно меня только сжечь“. И развеять. Человек иногда проговаривает такие перспективные вещи, не понимая ничего. Никто из нас ведь не бессмертен», — уверял Юрий Фирсов.
Также он признался, что склонен выбрать кремацию и для собственных похорон, когда придет черед. Друзья Легкоступовой не поверили ее супругу. Они продолжают настаивать на том, что именно он подвел любимицу публики к такой ранней гибели.
Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. За неделю до этого ее в нетрезвом виде обнаружила дома дочь. С ней был и муж, тоже находящийся под воздействием алкоголя. Обоих доставили в наркологическую клинику, откуда Фирсов ушел на следующий день. Валентине стало хуже, она впала в кому. Врачи боролись за ее жизнь неделю, но не смогли спасти.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что потратил последние деньги перед свадьбой с Легкоступовой ее избранник.
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