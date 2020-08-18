Фото: в ДТП с автобусом под Оренбургом пострадали восемь человек
В аварии скончался один из пассажиров.
Закрыть
Смотрите также:
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / David Young; МЧС России
ДТП с участием маршрутного автобуса произошло на трассе М-5 «Урал» на подъездах к Оренбургу. Транспортное средство с пассажирами внутри опрокинулось, в результате чего как минимум восемь человек, включая ребенка 2012 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.
Одна женщина погибла, сообщили в УМВД России по Оренбургской области. Появились новые фотографии с места аварии.
По словам очевидцев, автобус следовал по маршруту Оренбург-Сергеевка. По предварительным данным, авария произошла, когда водитель пытался остановиться и высадить пассажиров по требованию. Вероятно, он не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
На месте продолжают работать сотрудники МЧС и полиции. Обстоятельства происшествия и точное количество пострадавших уточняется.
Информация по данному происшествию будет дополняться.
Ранее 5-tv.ru писал о страшном ДТП на Алтае.
Читайте также
46%
-0.25 86.47
0.06
Нашли ошибку?