Фото: в ДТП с автобусом под Оренбургом пострадали восемь человек

ДТП с участием маршрутного автобуса произошло на трассе М-5 «Урал» на подъездах к Оренбургу. Транспортное средство с пассажирами внутри опрокинулось, в результате чего как минимум восемь человек, включая ребенка 2012 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

Одна женщина погибла, сообщили в УМВД России по Оренбургской области. Появились новые фотографии с места аварии.

По словам очевидцев, автобус следовал по маршруту Оренбург-Сергеевка. По предварительным данным, авария произошла, когда водитель пытался остановиться и высадить пассажиров по требованию. Вероятно, он не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

На месте продолжают работать сотрудники МЧС и полиции. Обстоятельства происшествия и точное количество пострадавших уточняется.

Информация по данному происшествию будет дополняться.

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