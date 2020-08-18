Матвиенко предложила РГО издать полное описание географии России

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Василий Заика
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Председатель Совета Федерации РФ поздравила географов с профессиональным праздником.

Матвиенко предложила РГО издать полное описание географии России

Фото: www.globallookpress.com / Martin Poole

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила Русскому географическому обществу (РГО) издать полное описание географии страны в современном формате. По ее словам, этот труд ученых стал бы бесценным вкладом в науку, историю и культуру России.

«Интерес ко всему, из чего складываются история и современность России, сейчас велик как никогда», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Политик отметила, что 18 августа страна впервые отмечает День географа. Дата профессионального праздника была выбрана неслучайно. Ее приурочили ко дню основания Русского географического общества в 1845 году. Валентина Матвиенко добавила, что создание РГО в России было воспринято как долгожданный и необходимый шаг.

Председатель Совета Федерации поздравила всех причастных и выразила надежду, что новый профессиональный праздник приживется в РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мире может появиться шестой океан.

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