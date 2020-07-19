В мире может появиться шестой океан
Ученые рассказали, где разлом тектонических плит может кардинально поменять географию мира.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /NASA Earth, REUTERS
Тектонический разлом восточной части Африки может привести к образованию нового океана. Об этом предупредили ученые Университета Лидса в Великобритании, сообщает телеканал NBC News.
Произойти такое кардинальное изменение в географии мира может через пять-десять миллионов лет. Место вероятного разлома находится в Эфиопии в регионе Афар. Здесь расположен стык трех тектонических плит, которые медленно расходятся. Трещина в этом месте появилась в 2005 году. Сейчас ее протяженность составляет 56 километров.
«Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим», — отмечает профессор Кристофер Мур.
Дальнейшее сдвижение тектонических плит ученые наблюдают с помощью GPS. Причину такого процесса они связывают с нарастающим давлением поднимающейся магмы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ученые снимут панораму Венеры и видео посадки на ее поверхность.
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