Мишустин на встрече с Дегтяревым поддержал ряд инфраструктурных проектов в крае

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своей недельной поездки по Дальнему Востоку встретился с врио Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

«Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также соцзащиты населения», — сообщили ТАСС в пресс-службе главы правительства.

Мишустин поддержал реализацию в регионе ряда инфраструктурных проектов. В частности, выделение дополнительных средств для завершения двух этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре. Поддержку также получил проект реконструкции дороги между Ванино и Советской Гаванью. Дано поручение завершить его в 2022 году. По 40-километровой дороге регулярно ездили грузовики с лесом и углем, что разбивало магистраль, а капитального ремонта давно не было.

В ходе беседы врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к премьер-министру с просьбой распространить сниженные тарифы на электроэнергию для Дальнего Востока на ряд северных районов, которые не связаны с единой энергосистемой. Это необходимо по его мнению для поддержки малого бизнеса.

«По малому бизнесу нам не хватает возможностей — примерно два миллиарда рублей в год требуется для выравнивания тарифа», — пояснил Дегтярев, добавив, что вопрос выравнивая тарифов для населения решается и предусмотрен в бюджете края.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какое впечатление на Михаила Мишустина произвел новый мост через реку Амур, который соединил Россию и Китай.