«Как вы можете?» — Беременную жену Преснякова раскритиковали за отдых в Турции
Солнечное фото Натальи Подольской на пляже вызвало волну негодования.
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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya
Супруга известного российского музыканта Владимира Преснякова-младшего, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, отправилась отдыхать в Турцию. На своей странице в Instagram Наталья Подольская опубликовала снимок с одного из пляжей, на котором позирует в купальнике вместе со своей подругой и ее маленькими детьми.
«Открыли Турцию и мы, конечно, ломанулись», — признались певица.
Кадр получился очень солнечным и живым, однако несмотря на это, у многих пользователей он вызвал волну критики. Фанаты призывали Подольскую к тому, чтобы она берегла здоровье, которое во время пандемии может быть особенно уязвимо.
«Простым бы людям так не повезло…»
«Не боитесь заболеть вирусом? То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился»;
«Как вы можете? Странно, что вы совсем не заботитесь о себе!» — возмущались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская впервые признала беременность.
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