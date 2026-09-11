Собянин: Москва переживает бум промышленного строительства

В Москве уже несколько лет продолжается активное строительство промышленных объектов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Москва уже в течение нескольких лет переживает бум промышленного строительства — практически каждый месяц в городе открываются новые высокотехнологичные производства», — написал он в личном блоге.

Одним из таких проектов стал комплекс компании «Элемент-Технологии», где организовали серийный выпуск силовой электроники полного цикла. Производство стало первым в России проектом такого уровня, в котором вся технологическая цепочка находится внутри страны.

Выпускаемая продукция будет использоваться в различных сферах, включая ИТ-инфраструктуру, автомобилестроение, дата-центры, системы искусственного интеллекта и зарядную инфраструктуру. В 2026 году компания планирует произвести около 800 силовых модулей мощностью 40 кВт для зарядных станций.

Также в столице завершили строительство фармацевтического завода ООО «Артселленс». Предприятие будет выпускать биотехнологические препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и других заболеваний. Производственные мощности позволят ежегодно выпускать до 750 тысяч флаконов готовой продукции.

Кроме того, компания «Велфарм-М» завершает строительство второй очереди завода по производству лекарственных препаратов. После запуска комплекса там планируют выпускать более 150 наименований медикаментов, свыше 70% из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. На предприятии создадут около 1,2 тысячи рабочих мест.

Среди недавно открытых московских производств Собянин также отметил компанию «Иксэлектроникс», выпускающую электронные платы, предприятие «Полет», занимающееся производством комплектующих для роботизированных систем, а также опытно-конструкторское бюро «Булат», которое разрабатывает лазерное оборудование.

Ранее 5-tv.ru писал об открытии в Москве завода полного цикла по производству рентгенодиагностического оборудования. Предприятие сможет выпускать не менее 400 аппаратов в год, включая флюорографы и МРТ.

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