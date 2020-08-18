«Муж-мэр и трое детей»: Асмус, Бородина и Бузова узнали свое будущее по приложению
Знаменитости выложили результаты интернет-гадания о своей личной жизни в соцсети.
Фото: Instagram @buzova86, @volkonskaya.reshetova, @asmuskristina
В интернете набирает популярность новый тренд. С помощью приложения Gradient пользователи получают персональный прогноз на будущее. Приложение по фото определяет количество будущих детей, профессию, капитал и даже сферу деятельности мужа/жены.
К флешмобу уже присоединились некоторые звезды российского шоу-бизнеса, которые также захотели узнать свою судьбу с помощью программы.
Кристине Асмус, которая недавно скандально рассталась с Гариком Харламовым, нагадали мужа философа, 220 миллионов капитала и троих детей. Карьера Кристины была определена в сфере танцев с раздеванием, но несмотря на это, шуточное предсказание актрису вполне устроило.
Программа смогла угадать сферу деятельности Ксении Бородиной — ведущая на телевидении. Совпала и графа про мужа бизнесмена.
У меня конечно прогноз прекрасный. Особенно порадовала оценка возраста», — подписала теледива скриншот с результатами прогноза.
Коллега Бородиной по телестройке — Ольга Бузова с восторгом приняла предсказание о двоих детях и карьеры певицы, которую Бузова активно строит в реальной жизни.
«Чему тут удивляться? Я певица и мне 25 лет!» — поиронизировала Ольга.
Актриса Наталья Рудова, после использования приложения, даже задумалась в действительности начать карьеру модели.
«И моделью уже стоит начать работать, а то пресса постоянно эту фигню печатает, хотя я никогда не была моделью», — написала Наталья.
Анна Семенович поделилась, что любит все таинственное и мистическое, поэтому с большим интересом воспользовалась новинкой. Ей было предсказано выйти за бизнесмена, родить двоих детей, накопить 140 миллионов долларов и встретить старость, живя в Италии.
«Италию очень люблю, предсказания могут и правда сбыться», — поразмыслила певица.
Модели и спутнице Тимати — Алене Решетовой нагадали троих малышей, мужа президента и старость в Швейцарии, что сама Алена назвала «сильным прогнозом».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, у каких звезд нет страниц в Instagram.
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