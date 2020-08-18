«Муж-мэр и трое детей»: Асмус, Бородина и Бузова узнали свое будущее по приложению

В интернете набирает популярность новый тренд. С помощью приложения Gradient пользователи получают персональный прогноз на будущее. Приложение по фото определяет количество будущих детей, профессию, капитал и даже сферу деятельности мужа/жены.

К флешмобу уже присоединились некоторые звезды российского шоу-бизнеса, которые также захотели узнать свою судьбу с помощью программы.

Кристине Асмус, которая недавно скандально рассталась с Гариком Харламовым, нагадали мужа философа, 220 миллионов капитала и троих детей. Карьера Кристины была определена в сфере танцев с раздеванием, но несмотря на это, шуточное предсказание актрису вполне устроило.

Instagram @asmuskristina

Программа смогла угадать сферу деятельности Ксении Бородиной — ведущая на телевидении. Совпала и графа про мужа бизнесмена.

У меня конечно прогноз прекрасный. Особенно порадовала оценка возраста», — подписала теледива скриншот с результатами прогноза.

Instagram @borodylia

Коллега Бородиной по телестройке — Ольга Бузова с восторгом приняла предсказание о двоих детях и карьеры певицы, которую Бузова активно строит в реальной жизни.

«Чему тут удивляться? Я певица и мне 25 лет!» — поиронизировала Ольга.

Instagram @buzova86

Актриса Наталья Рудова, после использования приложения, даже задумалась в действительности начать карьеру модели.

«И моделью уже стоит начать работать, а то пресса постоянно эту фигню печатает, хотя я никогда не была моделью», — написала Наталья.

Instagram @rudovanata

Анна Семенович поделилась, что любит все таинственное и мистическое, поэтому с большим интересом воспользовалась новинкой. Ей было предсказано выйти за бизнесмена, родить двоих детей, накопить 140 миллионов долларов и встретить старость, живя в Италии.

«Италию очень люблю, предсказания могут и правда сбыться», — поразмыслила певица.

Instagram @ann_semenovich

Модели и спутнице Тимати — Алене Решетовой нагадали троих малышей, мужа президента и старость в Швейцарии, что сама Алена назвала «сильным прогнозом».

Instagram @volkonskaya.reshetova

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