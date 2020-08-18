«Она предсказала свою смерть»: Звезда шоу «6 кадров» рассказал о сверхъестественном даре матери

Звезда скетч-шоу «6 кадров», актер и режиссер Эдуард Радзюкевич, отметивший месяц назад 55-летие, рассказал о своей семье в откровенном интервью «Экспресс газете». Будущего артиста растили в Москве бабушка с дедушкой, мама (лыжница Анфиса Попова — Прим.ред.) умерла от онкологического заболевания, когда мальчику было всего пять лет. Отец и старший брат остались в Петербурге (тогда еще Ленинграде). По словам Радзюкевича, его мать обладала даром ясновидения.

«У моей мамы был такой дар. Она даже предсказала свою смерть в 40 лет. Но, к сожалению, среди экстрасенсов намного больше шарлатанов и желающих заработать. И на телевидении тоже», — посетовал актер.

Он признался, что сиротой себя никогда не чувствовал, всегда ощущал любовь близких, но с потерей самого родного человека так и не смог примириться.

«Смириться с отсутствием мамы до сих пор не могу. У меня был товарищ, который отвратительно относился к своей матери, и, видя это, я навсегда порвал с ним всякие отношения», — поделился Радзюкевич.

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