Помощница Галустяна прокомментировала состояние шоумена
Накануне юморист обратился в клинику из-за проблем с сердцем.
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Фото, видео: ТАСС / Natalia Chernokhatova, URA.Ru; 5-tv.ru
Состояние Михаила Галустяна в норме. Об этом сообщила его помощница Екатерина. Как писал 5-tv.ru, накануне комик оказался в одной из столичных клиник. Шоумен прибыл туда на личном автомобиле с приступом тяжелой одышки.
По имеющей информации, у звезды диагностировали нестабильную стенокардию — период ишемической болезни сердца, угрожающий развитием инфаркта миокарда и связанных с ним осложнений. Галустяну предложили госпитализацию, но он отказался.
«Все прекрасно. Никакой госпитализации не было, все прекрасно», — успокоила помощница актера.
Это частично подтверждает новый пост Галустяна в Instagram. Юморист не рассказал подписчикам о случившемся инциденте. Вместо он отпустил очередную шутку, опубликовав свой снимок из мобильного приложения Gradient. Программа выдала знаменитости прогноз на будущее, по которому старость Михаил проведет в Белоруссии, а его супруга Виктория станет программистом.
«Ну что, вся надежда на жену и Беларусь», — написал бывший КВН-щик.
Ранее 5-tv.ru писал, почему актера Михаила Ефремова быстро выписали из больницы.
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