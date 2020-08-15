Врач объяснил, почему Ефремова быстро выписали из больницы

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Карина Бернтгольц
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Актер был госпитализирован 11 августа из здания Пресненского суда с подозрением на инсульт. А 15 августа стало известно о его выписке.

Врач объяснил, почему Ефремова быстро выписали из больницы

Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Сердечно-сосудистый хирург Автандил Бабунашвили объяснил, почему заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова быстро выписали из больницы. Звезда российского кино был госпитализирован 11 августа из здания Пресненского суда, где должно было проходить заседание по делу о «смертельном» ДТП, с подозрением на инсульт и через четыре дня стало известно о его выписке.

В интервью для телеканала «360» специалист отметил, что выписка зависит от большого количества факторов и при легком течении инсульта пациент действительно может достаточно быстро восстановиться.

«Все зависит от исходного состояния, от исходной тяжести. Это оценивается докторами при поступлении, насколько тяжелое исходное положение», — отметил Бабунашвили в беседе с изданием.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что причиной госпитализации Ефремова из Пресненского районного суда 11 августа стал стеноз сосудов (сужение сосудов головного мозга — Прим.ред.), который мог развиться, возможно, из-за алкоголизма.

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