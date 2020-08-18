«Тысячи современных рабочих мест»: Мишустин завершил поездку по регионам Дальнего Востока

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В ходе рабочей поездки премьер дал старт строительству нового газохимического комплекса в городе Свободный.

Фото, видео: ТАСС / Астахов Дмитрий; 5-tv.ru

Михаил Мишустин завершил рабочую поездку по регионам Дальнего Востока. Премьер провел совещание, где обсудили возможности расширения программы льготной ипотеки под 2%. Глава правительства идею поддержал. Сегодня же премьер дал старт строительству нового газохимического комплекса в городе Свободный.

«Запуск такого производства — это, конечно, мощные инвестиции в будущее, то есть в Амурской области мы создаем точку роста, даем импульс к развитию всей экономики региона, уверен, что здесь будет созданы также тысячи современных рабочих мест, транспортная и социальная инфраструктура в этом прекрасном крае», — подчеркнул глава правительства.

Также сегодня Михаил Мишустин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Михаил Дегтярев попросил Премьера распространить сниженные энерготарифы на северные районы края и предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке. Эксперты позитивно оценили инициативы.

«Это очень важно потому что независимо ни от чего текущее и будущее состояние региона зависит от обеспеченности ресурсами от обеспеченности финансами», — заявил эксперт ЭИСИ Малахов Александр Владимирович.

По результатам встречи с Михаилом Дегтяревым глава кабмина также поддержал ряд инфраструктурных проектов в Хабаровском крае.

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