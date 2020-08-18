«Из бывших прикорытников»: Лукашенко высказался о координационном совете оппозиции — видео

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Светлана Александрова
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Создание совета президент Белоруссии расценил как «попытку захвата власти» и пригрозил его членам «адекватными мерами».

Фото, видео: http://president.gov.by

Как попытку захвата власти расценил Александр Лукашенко создание белорусской оппозицией так называемого координационного совета и пригрозил «остудить горячие головы» «адекватными мерами».

«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — заявил президент Белоруссии на совещании с членами Совета Безопасности страны.

Лукашенко подчеркнул, что меры против тех, кто вошел в координационный совет, будут приниматься исключительно в соответствии с законом и конституцией республики. При этом членов совета он назвал «прикорытниками» и «нацистами».

«Из бывших „прикорытников“, как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список», — сказал белорусский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что белорусская оппозиция опубликовала документ под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», в котором изложены желаемые изменения. Среди первоочередных мер значится выход республики из всех объединений с участием России, в том числе из «Союзного государства», ОДКБ и Евразийского экономического сообщества. А среди долгосрочных задач — подача заявлений на членство в НАТО и Евросоюз. Кроме того, предлагается сделать белорусский язык единственным государственным.

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