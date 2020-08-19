Тамара Глоба поведала о повышенной опасности в период новолуния
В новую фазу Луна вступит 19 августа в 5:40.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Instagram @tamaragloba
Известный астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать от новолуния во Льве, которое наступит 19 августа в 5:40 на восходе Солнца и Луны. По ее словам, новый лунный месяц продлится до 17 сентября 2020 года.
Как написала Глоба на своей странице в Instagram, новолуние всегда открывает новые возможности, привлекает в жизнь интересные события, а иногда приносит желанную передышку. Кроме того, данное явление закрывает период событий предыдущего месяца, а порой и более длительного временного отрезка.
Астролог сообщила, что первая неделя после новолуния подходит для разного рода начинаний: новой стрижки, принятия важных решений, творчества, отдыха и науки. Однако, подчеркнула Глоба, это вовсе не значит, что в течение всего периода людям будет сопутствовать удача.
«Не стоит забывать, что дни 27 и 28 августа, а для северо-западных регионов — западнее Санкт-Петербурга — 28 и 29 августа — это дни повышенной аварийности», — предупредила астролог.
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