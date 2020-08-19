Брюс Уиллис или Стейтем? Гарик Матриросян побрился налысо — фото

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Андрей Чапыгин
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Комик пошутил, что надеялся на сходство с голливудскими звездами.

Фото, видео: Instagram @martirosian_official; ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Телеведущий и комик Гарик Мартиросян побрился налысо и опубликовал фото-подтверждение на своей странице в Instagram. Как передает Teleprogramma.pro, юморист рассчитывал стать похожим на Брюса Уиллиса или других знаменитостей.

«Летняя прическа в деле! Опять побрился налысо. Думал, что буду похож на Джейсона Стейтема или на Брюса Уиллиса. Снова получился просто лысый Мартиросян», — подписал публикацию телеведущий.

Instagram @martirosian_official

Однако фанаты попытались поддержать комика. Кто-то отметил, что сходство все-таки есть, остальные приметили другие сильные стороны внешности Мартиросяна.

«Вылитый Лаврентий Павлович»

«Ереванский Вин Дизель»

«Молодой Познер»

«Не лысый, а сексуальный», — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности молодости юмориста, которыми поделилась его жена Жанна Левина-Мартиросян.

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Брюс Уиллис или Стейтем? Гарик Матриросян побрился налысо — фото

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