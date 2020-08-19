Кандидатов от партии «Новые люди» зарегистрировали на выборах в 12 регионах РФ
Для молодого политического движения единый день голосования должен был стать первым серьезным испытанием, но многих к этому «снаряду» просто не подпустили.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков , 5-tv.ru
Предстоящие региональные выборы в России будут отличаться от предыдущих. В них примут участие не только политические тяжеловесы, но и новые партии.
Некоторые из них было созданы лишь в этом году и уже получили колоссальную поддержку будущих избирателей.
Правда, не всем удалось пройти муниципальный фильтр.
Алексей Лазуренко расскажет почему.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что партия «Новые люди» избрала нового председателя.
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