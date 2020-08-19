Кандидатов от партии «Новые люди» зарегистрировали на выборах в 12 регионах РФ

Предстоящие региональные выборы в России будут отличаться от предыдущих. В них примут участие не только политические тяжеловесы, но и новые партии.

Некоторые из них было созданы лишь в этом году и уже получили колоссальную поддержку будущих избирателей.

Правда, не всем удалось пройти муниципальный фильтр.

Алексей Лазуренко расскажет почему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что партия «Новые люди» избрала нового председателя.