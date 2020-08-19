Бетонные монстры Махачкалы: почему тысячи семей рискуют остаться без жилья
Между советскими панельными домами, где были аллеи, дворы и дороги, втиснулись новостройки. Горожане, смеясь, называют эту картину — архитектурным абстракционизмом.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Махачкалу захватили бетонные монстры. Столица Дагестана стремительно теряет архитектурный облик, застройщики не пощадили даже исторический центр.
Жилые высотки возводят вплотную друг к другу. Без соблюдения элементарных норм градостроительства, а зачастую и вовсе не законно. Тысячи семей не имеют документов на свои квартиры, а значит рискуют лишиться жилья.
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