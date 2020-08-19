Бетонные монстры Махачкалы: почему тысячи семей рискуют остаться без жилья

Махачкалу захватили бетонные монстры. Столица Дагестана стремительно теряет архитектурный облик, застройщики не пощадили даже исторический центр.

Жилые высотки возводят вплотную друг к другу. Без соблюдения элементарных норм градостроительства, а зачастую и вовсе не законно. Тысячи семей не имеют документов на свои квартиры, а значит рискуют лишиться жилья.

Город без облика увидел Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим ЧС введен в Благовещенске после затопившего город ливня.