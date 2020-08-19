«Звезда по имени Солнце» пала перед натиском коммунальщиков Петербурга

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Созданная в канун 30-й годовщины гибели Цоя граффити не вызвала эстетического наслаждения у местного ЖКХ.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Петербурге коммунальщики закрасили граффити посвященное Виктору Цою.

Рисунок был выполнен по мотивам обложки альбома «Звезда по имени Солнце». Он появился на фасаде жилого дома у легендарно котельной «Камчатка» в канун 30-й годовщины гибели музыканта.

В местной управляющей компании заявили, что таким образом отреагировали на жалобу жильцов. Впрочем, удивительно и то, что буквально в метре от граффити находится стена буквально завешанная рекламными объявлениями. Это, коммунальщики, видимо посчитали нормой и убирать не стали.

Ранее такая же участь постигла и портрет Иосифа Бродского. Изображение появилось в центре города, но благодаря коммунальщикам не продержалось и сутки.

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